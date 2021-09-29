KAYSERİ (AA) -

Danişmetgazi Mahallesi'ne yaptırılacak ilkokulun temel atma töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri'nin marka şehir olduğunu ve Anadolu'da yıldızının parladığını söyledi.

Tamer, Kayseri'de eğitim alan öğrenci sayısının yaklaşık 308 bin, öğretmen sayısının ise 21 bin olduğunu belirtti.

2002-2021 yılları arasında derslik sayısının artırıldığına değinen Tamer, eğitimdeki yatırımlarla ilgili önemli çalışmalar yürütüldüğünü de ifade etti.

Öğrenciler üzerinden "yurt sorunu" oluşturulmaya çalışıldığına değinen Tamer, üniversiteli olmayan provokatörlerin ön planda olduğunu savunarak, "Ne yaparsanız yapın liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kesemeyeceksiniz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri'nin hayırsever bir kent olduğunu vurguladı.

Eğitimle ilgili çözüm odaklı çalışıldığını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Öğrencilere tablet desteği verdik. Bu kapsamda belediyeler olarak 7 bin tablet dağıtıldı. İhtiyaç varsa her zaman destek veririz. Şimdi birileri çıkmış yurt sorununu istismar etmeye çalışıyor. Bu konu üzerinden siyaset yapmaya çalışılıyor. Bu millet öğrencisini de vatandaşını da aç ve açıkta bırakmaz. Yurt sorunu yaşayan varsa gelsin. Allah'ın izni ile böyle bir sorun yoktur çünkü Kayseri eğitim ve eğitimcinin dostu bir şehir."

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da ilçeye 14 yeni okulun kazandırılacağını aktararak, "Melikgazi'nin sorunlarıyla ilgili muhtar ve mahalleliyle, her türlü ihtiyacını belirliyoruz. Okul, sağlık ocağı, Kur'an kursu gibi şeyler 'bizim işimiz değil' demiyoruz. İlgililerle görüşüp hizmetlerin bir bir yerine gelmesini sağlıyoruz." diye konuştu.

Okula Nevzat ve Pembe çiftinin 36 yaşında hayatını kaybeden oğullarının isminin verildiğini anlatan Palancıoğlu, bunun için ailenin de yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık bağış yaptığını vurguladı.