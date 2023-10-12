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Güncel
AA 12.10.2023 11:10

Kayseri'deki mobilya fuarını 24 bine yakın kişi ziyaret etti

Kayseri'de düzenlenen ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı, 23 bin 637 ziyaretçi ağırladı.

Kayseri'deki mobilya fuarını 24 bine yakın kişi ziyaret etti
[AA (Arşiv)]

Nobel Expo Fuarcılık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenen Anadolu'nun en büyük mobilya fuarı ANAMOB, 20 bin metrekarelik alanda, 200'ün üzerinde markanın katılımı ile 4-8 Ekim'de gerçekleştirildi.

Mobilya sektörünün lider firmaları ile nitelikli satın alıcıları bir araya getiren fuar, rekor katılım ile 81 il, 68 ülkeden yerli ve yabancı olmak üzere toplam 23 bin 637 profesyonel ziyaretçiyi ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nobel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, Türkiye'nin mobilya ihracatında önemli yeri olan Kayseri'nin, ANAMOB fuarı ile uluslararası arenada yeni ülkelerde kendini konumlamaya, tarzıyla adından söz ettirmeye başladığını belirtti.

Çelik, "Fuar, modern ve modüler mobilya, lüks mobilya, bebek, çocuk ve genç mobilyaları, yatak, baza, ofis, okul ve eğitim mobilyaları, aksesuar, bahçe mobilyaları, kumaş firmaları gibi tüm ürün gruplarını tek çatı altında bir araya getirerek, dünya mobilya ticaretine yön verdi." ifadesini kullandı.

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