Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimlerde avcıların yasal çerçeveler içerisinde avlanıp avlanmadıkları ile izinsiz hazırlanmış avcı kulübesi ve benzer yapılar kontrol edildi.

Denetimlerde kontrol edilen 150 avcıdan 3'üne av yapmaktan idari para cezası düzenlendi.