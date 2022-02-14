Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 12:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de yasa dışı avcılık denetimi yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında yasa dışı avcılık denetimleri yaptı.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimlerde avcıların yasal çerçeveler içerisinde avlanıp avlanmadıkları ile izinsiz hazırlanmış avcı kulübesi ve benzer yapılar kontrol edildi.
Denetimlerde kontrol edilen 150 avcıdan 3'üne av yapmaktan idari para cezası düzenlendi.
Etiketler: Kayseri Kaçak Avcılık
Son Haberler
- 13:14
- 13:03
- 13:04
- 13:02
- 13:12
Sıradaki Haber
Rüşvet operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz