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Güncel
DHA 02.04.2024 13:12

Kayseri'de uyuşturucuya son 1 haftada 30 gözaltı

Kayseri'de, polis ekiplerinin son 1 haftada gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 17'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kayseri'de uyuşturucuya son 1 haftada 30 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 30 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 adet tabanca, 6 adet fişek, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 30 şüpheliden 13'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanırken, 17'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

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