Kayseri'de uyuşturucuya son 1 haftada 30 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 30 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 adet tabanca, 6 adet fişek, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 30 şüpheliden 13'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanırken, 17'si adli kontrolle serbest bırakıldı.