Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 19:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.
İkamette, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 hassas terazi ve 1 alüminyum folyo ele geçirildi.
Operasyonda, gözaltına alınan MA. ve T.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kayseri
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