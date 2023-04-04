Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 18:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
M.Ç, idaresindeki kamyonet, Afyonkarahisar - Konya kara yolu üzerindeki Cumhuriyet köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü ile kamyonette yolcu olarak bulunan H.K, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati bir tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
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