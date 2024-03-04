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Güncel
AA 04.03.2024 20:03

Kayseri'de "Türk Dünyası Fotoğraf" konulu resim sergisi açıldı

Kayseri'de "Türk Dünyası Fotoğraf" konulu resim serginin açılışı gerçekleştirildi.

Kayseri'de "Türk Dünyası Fotoğraf" konulu resim sergisi açıldı
[Fotograf: AA]

Arkeoloji Müzesi'ndeki açılışa, Vali Gökmen Çiçek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan ve davetliler katıldı.

Vali Çiçek, törende yaptığı konuşmada, böyle bir serginin Kayseri'de açılmış olmasının önemli olduğunu söyledi.

Serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Çiçek, şöyle konuştu:

"Türk milleti, farklı coğrafyalarda da olsa kadim bir medeniyetin temsilcileri olarak bulunduğumuz, hüküm sürdüğümüz, yer aldığımız bütün coğrafyalarda iz ve eserler bırakıp varlığını orada hissettirmiş büyük bir millettir. Kayseri'de bunların olması önemli. Kayseri milli değerlerine, milletinin değerlerine çok bağlı, bunu takip ve merak eden bir şehir. Birçok Türk boyunun yaşadığı Kayseri'de bu serginin olması anlamlı."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun da sergideki fotoğrafların ilk defa gün yüzüne çıktığını dile getirdi.

Serginin, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında yer alan 1912-1913 yıllarında Türk coğrafyasındaki çeşitli noktalardan çekilmiş fotoğraflardan oluştuğunu anlatan Dursun, "Bunlar ilk defa burada gün yüzüne çıkacak. Çok önemli ve değerli. Burada uzmanlarımız var, fotoğraflarla ilgili bizlere bilgi verecekler. Valimiz başta olmak üzere destekleri için Devlet Arşivleri Başkanlığımıza da teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından ziyarete açılan sergi gezildi.

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