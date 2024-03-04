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Güncel
AA 04.03.2024 17:41

Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Erzincan'da bir aracın stepnesinde 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Erzincan-Erzurum kara yolundaki Akyazı Polis Kontrol Noktası'nda durulan bir araçta yapılan aramada, stepneye zulalanmış 4 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu S.M. ve P.E, çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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