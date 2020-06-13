Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Kayseri'de alınan bilgiye göre, Oktay G. idaresindeki 38 FB 470 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunda İsmail E. yönetimindeki 38 VU 162 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.
Yaralanan sürücüler, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Haberler
- 17:45
- 17:56
- 17:35
- 17:37
- 17:23
Sıradaki Haber
Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz