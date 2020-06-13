Bursa, Ertuğrul Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde, Serpil K. ile kocası Cenk K. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Cenk K, eşini çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

Daireden gelen sesleri duyan apartman sakinleri, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, Serpil K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, olayın ardından kaçan Cenk K'yi bulmak için çalışma başlattı.