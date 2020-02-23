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Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Muhammet Nazım Sönmez (24) idaresindeki 51 KT 052 plakalı otomobil, Kayseri-Niğde kara yolu Yeşilhisar ilçesi girişine 2 kilometre kala, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Muhammet Nazım ile araçta bulunan Ramazan Sönmez (64) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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