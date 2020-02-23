Haber Giriş: Kaynak: AA
Kütahya'da sahte para şüphelisi 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'da piyasaya sahte avro sürdükleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para sürdüğü belirlenen şüphelilerin bulunduğu bir otomobili takibe aldı.
Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında ekiplerce durdurulan otomobilde yapılan aramada, 77 adet sahte 50 avro banknotu ele geçirildi.
Şüpheliler S.D. ve L.D, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Etiketler: Kütahya sahte paraSon Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 14:03
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