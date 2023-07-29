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Güncel
İHA 29.07.2023 17:21

Kayseri'de trafik denetimleri arttı: 281 sürücüye ceza

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 281 sürücüye ceza kesildi.

Kayseri'de trafik denetimleri arttı: 281 sürücüye ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, 11 drift, 71 abartı egzoz, 49 mevzuata aykırı ışık donanımı, 10 tehlikeli araç kullanma, 27 alkollü araç kullanma, 65 ehliyetsiz araç kullanma ve 48 yüksek sesle müzik dinlemeyle ilgili olarak toplamda 281 sürücüye ceza yazıldı. Yapılan denetimlerin devam edeceği bildirildi. 

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