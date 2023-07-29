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Güncel
AA 29.07.2023 16:33

Manisa'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Manisa'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Sandal Mahallesi İncirli Boğaz mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede otluk alana sıçradı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Manisa'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kula, Salihli, Alaşehir, Sarıgöl ve Selendi Orman İşletme şefliklerine bağlı ekipler, yaklaşık 85 dekarda etkili olan yangına, 60 personel, 8 arazöz, 2 uçak, 2 helikopter ve 20 jandarma ile müdahale etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden 20 itfaiye görevlisinin yanı sıra Esenyazı ve Sandal mahallelerinden vatandaşların da desteğiyle sürdürülen çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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