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Güncel
İHA 29.07.2023 15:50

Rize’de kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele

Kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadelede kullanılan yumurta parazitoidi olan trıssolcus japonıcus doğaya salındı.

Rize’de kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Rize'nin Fındıklı ilçesi Çağlayan köyünde kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadelede yumurta parazitoidi olan Trissolcus japonicus'un doğaya salımı gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılanlar, kahverengi kokarca zararlısının olumsuz etkileri üzerine bilgilendirildi. Ayrıca, kahverengi kokarcanın tarım alanlarında büyük ekonomik kayıplara yol açtığı ve bu nedenle mücadelesinin önemli olduğunu belirtildi. Etkinliğe Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde çalışan ziraat mühendisleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapan ziraat mühendisleri, ilçe müdürleri, ziraat odaları başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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