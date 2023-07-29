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Güncel
İHA 29.07.2023 15:45

Mardin'de kavurucu yaz sıcağının serinleten içeceği 'reyhan şerbeti'

Geleneksel Mardin mutfağının vazgeçilmezi şerbetler, yaz aylarında serinlemek isteyenler için hem göze hem damağa hitap ederken, mor reyhan şerbeti ferahlık verip harareti gideriyor.

Mardin'de kavurucu yaz sıcağının serinleten içeceği 'reyhan şerbeti'

Mardin kültüründe geçmişten bugüne nişan şerbeti olarak bilinen reyhan şerbeti, sıcak yaz aylarının vazgeçilmezi haline geldi.

40 senedir şerbet yapan Ersan Özer, reyhan şerbetinin turistlerin vazgeçilmezi haline geldiğini dile getirdi. Şerbetin içinde ismini aldığı kuru reyhanın olduğunu ifade eden Özer, kuru reyhan, tarçın, anason, tuz, şeker, kişniş, zencefil ve yöresel baharatlarla oluşan harman bir şerbet olduğunu söyledi. Mardin'in eski şerbetlerini hazırladıklarını belirten Özer, reyhan şerbetinin geçmişten günümüze Mardin'in kültüründe olan, nişanlarda ikram edilen bir şerbet olduğunu ifade etti. Asıl ham bitkisi reyhan olup içinde çeşitli baharatlar bulunduğunu aktaran Özer, "Tamamen doğal bir şerbettir. Gelen turistlerin vazgeçilmezi haline geldi. Özellikle sıcak yaz aylarında çok tercih ediliyor. Tamamen doğal olduğu için insanı ferahlatır. Kültürümüzde nişanlarda şerbet dağıtılırdı, bu gelenek bize atalarımızdan kaldı. Hiçbir katkı maddesi bulunmaz. Reyhan bizim kültürümüzdür. Bu şerbeti yaklaşık 40 senedir burada yapıyoruz" dedi.

Şerbeti çok beğendiğini dile getiren müşterilerden Yusuf Akgeyik, buraya tavsiye üzerine geldiğini, reyhan şerbetini çok beğendiği belirterek herkese tavsiye ettiğini söyledi.

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