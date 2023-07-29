Aydın’da eski eserlere 55 milyonluk kaynak

Tarihi ve doğal güzellikleriyle adeta açık hava müzesi niteliği taşıyan Aydın’da, tarihi yapılarda restorasyon ve bakım çalışmaları aralıksız devam ederken, Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yürütülen projeler de hız kesmiyor.



İl genelindeki çalışmalara destek olduklarını ve son 3 yılda 55 milyonluk kaynak aktardıklarını ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Donduran Kalesi’nin proje çalışmasının 485 bin lira olduğunu tahmin ediyorum. Yani son 3 yıl içerisinde yaklaşık olarak 55 milyon liralık bir kaynağı bu eski eserlerin onarımı veya projelendirmesi işinde kullandık. Kavaklı Camii’nin restorasyonu tamamlanarak hizmete açıldı. Kuşadası Kadıkalesi'ndeki antik kentin üzerinin kapatılması projesini Valilik olarak destekleyerek projenin gerçekleştirilmesini sağladık. Didim ilçesinde bir eski binanın projesi tamamlandı ve buranın butik otel haline dönüştürülmesi ilgili çalışmalar sürüyor. Bozdoğan ilçesinde Roma Köprüsü onarımı ve çevre düzenlemesi projesi ve Nazilli Dualar Camii restorasyonu da sürüyor. İl merkezimizde bulunan Jandarma Eğitim Komutanlığı'nın yan tarafından bulunan Tahir Paşa Konağı'nın projesini yapıyoruz. Burayı kütüphane ve kafe yapmak üzere bir projemiz var. Nysa Antik Kenti'nin ziyaretçi karşılanması yeri ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile ortak bir proje çerçevesinde buranın inşaatını da yapacağız. Yenipazar Donduran Kulesi'nin proje çizim işimiz devam ediyor. Söke Akçakaya Camii onarımımızı tamamladık. Karacasu'da eski askerlik şubesi var. Buranın gençlik merkezi yapılması konusunda ön mutabakata vardık. Aydın Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Birimi bunun proje çalışmalarını başlattı. Önümüzdeki süreçte burayla ilgili çalışmaları ortaya koyacağız. Kazı alanlarına da bilindiği üzere önemli destekler sağlıyoruz. İlimizin kültür zenginliğinin bir an önce gün yüzüne çıkması adına bu çalışmaları destekliyoruz. Bundan sonra gelecek olan kaynaklarımızı da kullanmaya devam edeceğiz. Birçok ilçemizde benzer belediyelerimizin projelerine destek vererek onların onarılması ve kalkınması konusunda hassas çalışıyoruz” dedi.