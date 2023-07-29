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Güncel
AA 29.07.2023 16:38

Bartın'da dalgalara kapılarak kaybolan genç aranıyor

Bartın'da dalgalara kapılarak denizde kaybolan 20 yaşındaki gencin bulunması için çalışma yürütülüyor.

Bartın'da dalgalara kapılarak kaybolan genç aranıyor

İnkumu ve Güzelcehisar sahili arasında bulunan Pilavkum koyunda dün suya giren ve gözden kaybolan iki arkadaştan Muhammet Emin Ç.'ı arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot ve dalgıçlar tarafından denizden sürdürülen arama çalışmalarına AFAD ekipleri de karadan destek veriyor.

Rüzgar ve dalga nedeniyle boğulma riskine karşı denize girmenin yasaklandığı bölgede dün suya giren Muhammet Emin Ç., gözden kaybolmuştu. Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine bölgeye Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama kurtarma botu sevk edilerek arama çalışması başlatılmıştı.​​​​​​​

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