Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de PKK/KCK operasyonunda bir kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen H.Y'yi, adresine düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, örgütsel paçavralar ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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