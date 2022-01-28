Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 8 kişiye 16 bin 371 lira ceza uygulandı, kumar masasındaki 1485 liraya da el konuldu.

İşletme sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.