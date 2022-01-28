Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kumar oynayan 8 kişiye para cezası kesildi
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kumar oynayan 8 kişiye 16 bin 371 lira para cezası uygulandı.
Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan 8 kişiye 16 bin 371 lira ceza uygulandı, kumar masasındaki 1485 liraya da el konuldu.
İşletme sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.
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