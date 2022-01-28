İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, sorumluluk alanında bulunan karayollarında gündüz uygulanan hız denetimleri, yeni nesil radar cihazları ile gece, gündüz 24 saat esasına göre yapılıyor.

Trafik kazaları sonucu can kaybı, yaralanma ve maddi kayıpların önüne geçilebilmesi amacıyla başlatılan uygulamayı kullanan ekipler, denetimlerini aralıksız sürdürebilecek.

"Hızını azalt ömrünü uzat"

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan karayollarında gece ve gündüz hız ihlallerine karşı denetimler aralıksız sürdürülmeye devam edilecektir. Unutmayalım ki kurallar korkutmak için değil, korumak içindir. Hızını azalt ömrünü uzat. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

