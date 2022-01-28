Kırıkkale Belediyesi ekipleri, şehir merkezindeki kar ve buz birikintilerini temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale Belediyesi, şehrin ana arterleri başta olmak üzere şehrin diğer bölgelerindeki yollarda da şehir içi trafiğinin rahat ve güvenli bir şekilde işleyişinin sağlanmasının yanı sıra, kaldırımların tamamen kar ve buzlardan temizlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler şehir merkezindeki yollarda kar temizliğini yağış ile birlikte aralıksız sürdürmüştü. Kar yağışının sona ermesiyle de birlikte yine kar ile mücadele çalışmalarını devam ettiriyor.

İş makinalarının katıldığı kar küreme çalışmalarında kaldırımlarda biriken kar yığınları temizleniyor. Yol kenarlarındaki kar ve buzların temizlenmesine yönelik çalışmalar, şehrin diğer bölgelerinde de sürüyor.