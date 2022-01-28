Gaziler Mahallesi kırsalında bulunan, Çaybaşı ve İkizce ilçelerine elektrik dağıtımını yapan ana şebeke hattında arıza meydana geldi.

İhbar üzerine Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) Ünye İşletme Müdürlüğüne bağlı 10 kişilik ekip, bölgeye sevk edildi. Ekipler, yer yer 1,5 metreyi bulan kar nedeniyle kapalı olan yolda yürüyerek ilerledi.

Onarım için gerekli olan malzemeleri ellerine ve omuzlarına alan ekipler, zorlu arazide yaklaşık 2 kilometre yürüdü.

Ekipler, söz konusu arızayı yaptıkları çalışma sonrası giderdi.