İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ekipleri tarafından farklı zamanlarda yapılan denetim ve kontrollerde 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı hareket eden 9 kişi tespit edildi.

Kanuna aykırı hareket eden 9 kişiye toplam 17 bin 659 lira idari yaptırım cezası verildi.

Denetim ve kontrollerde el konulan 4 silah, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.