Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da kaçak avlanan 9 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Batman'da yapılan denetimler kapsamında kaçak avlanan 9 kişiye 17 bin 659 lira para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ekipleri tarafından farklı zamanlarda yapılan denetim ve kontrollerde 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı hareket eden 9 kişi tespit edildi.
Kanuna aykırı hareket eden 9 kişiye toplam 17 bin 659 lira idari yaptırım cezası verildi.
Denetim ve kontrollerde el konulan 4 silah, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Batman Denetim Kaçak Avcılık
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