Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 02:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de okula uyum haftası başladı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin yüz yüze yürütülecek okula uyum eğitimi başladı.
Kayseri'de, sabah velileriyle okullarına gelen çocuklar, büyük heyecan yaşadı.
Bazı öğrencilerin ailesinden ayrılmakta zorluk çektiği, bazılarının da okula koşarak gittiği görüldü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında velilerin okullara girişlerine izin verilmedi.
Okul girişlerinde ateşi ölçülen öğrenciler, maske, mesafe ve hijyen kuralları dahilinde sınıflara alındı.
Etiketler: Yüz Yüze Eğitim Kayseri
Son Haberler
- 02:47
- 02:44
- 02:10
- 01:28
- 01:09
Sıradaki Haber
İzmir'de 172 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz