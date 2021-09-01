Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 869 COVID-19 testi yapıldı, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı.

290 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 164 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,24, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,20 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 94 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 48 milyon 563 bin 507'si birinci doz, 37 milyon 368 bin 108'i ikinci doz, 8 milyon 661 bin 464'ü üçüncü doz olmak üzere 94 milyon 873 bin 884'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.