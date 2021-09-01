Kent merkezinde öğleden sonra başlayan ve yaklaşık bir saat süren yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Etkisini artıran yağışla yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler güçlük yaşadı.

Belediye ve itfaiye ekipleri ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmek için yoğun çaba gösterdi.