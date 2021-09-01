Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Çankırı'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluşurken bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Kent merkezinde öğleden sonra başlayan ve yaklaşık bir saat süren yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Etkisini artıran yağışla yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler güçlük yaşadı.
Belediye ve itfaiye ekipleri ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmek için yoğun çaba gösterdi.
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