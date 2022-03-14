Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de kazara kendini vurduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Kayseri'de tüfeğini temizlediği sırada kazara kendini vurduğu ileri sürülen kişi ağır yaralandı.
Kayseri'de iddiaya göre, Melikgazi ilçesi Danişmend Gazi Mahallesi Yerli Sokak'ta oturan Murat Şahin (30), temizliğini yaptığı av tüfeğinin ateş almasıyla yaralandı.
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'i Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri evde inceleme yaptı.
Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Kayseri
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