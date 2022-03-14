Kilis Belediyesi tarafından kent merkezinde, refüj, cadde, sokak ve yollarda bulunan ağaçlar budanmaya çalışmalarına hız verildi.

Park Bahçe İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, kent merkezinde bulunan ağaçların budama çalışması devam ediyor.

Kilis merkezde bulunan ağaçların daha sağlıklı büyüyüp yeşermesi ve gelişimini kuvvetlendirmek için budama çalışmalarına devam ediyor.

Belediye yetkilileri, ağaçların belediye çalışanları tarafından yapıldığını ifade ettiler.