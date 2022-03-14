Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaban hayvanlarının saldırdığı, yabani büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yaylaalan Mahallesi Yılanlı Mesire Alanı yakınlarında yaralı bir yaban sığırının yoldan geçen araçlara çarptığı haberi, yetkilileri harekete geçirdi.

Bölgeye giden Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Tarım İlçe Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi ekipleri, yaban hayvanlarının saldırısı sonucunda ayaklarının ve vücudunun arka kısmından yaralanmış bir büyükbaş hayvan buldu. Bir süre sonra ölen yaban sığırı, belediye ekiplerince kazılan çukura gömüldü.