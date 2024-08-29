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Güncel
AA 29.08.2024 17:21

Kayseri'de kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Kayseri'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara ve elektronik sigara ticareti yaptığı tespit edilen K.E'nin Melikgazi ilçesinde kaldığı adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, şüphelinin Kılıçaslan Mahallesi'ndeki evi, iş yeri ve aracında yaptıkları aramada, faturası ve bandrolü bulunmayan 26 elektronik sigara, 1134 elektronik sigara kiti, sigara sarma makinesi, 2 bin 305 paket kaçak sigara, 584 paket nargile tütünü, 22 bin 60 içi tütün doldurulmuş makaron ve 13 bin adet içi boş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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