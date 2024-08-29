Burdur'da Erasmus öğrencilerine yangın söndürme eğitimi verildi

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "Influencers of Mother Earth" projesiyle Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya ve Romanya'dan 35 gönüllü öğrenciye yangınla ve afetle mücadele eğitimi Burdur itfaiye ekibince verildi.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, öğrencilere orman, ev, akaryakıt ve gaz yangınlarını söndürme eğitimi verdiklerini söyledi.

Bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştıklarını anlatan Ballak, "Kısa zamanda büyük bir etkinlik gerçekleştirdik, umarım faydalı olmuştur. Farkındalık açısından çok iyi bir eğitim süreci geçirdik" dedi.

Çek Cumhuriyeti'nden gelen öğrencilerden Jan Karola ise hayatında ilk defa böyle bir eğitime katıldığını ve çok heyecanlandığını kaydetti.