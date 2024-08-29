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Güncel
İHA 29.08.2024 15:30

Elazığ itfaiyesi su altı arama ve kurtarma eğitimi alacak

Elazığ Belediyesi tarafından hazırlanan ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından onaylanan proje çerçevesinde itfaiye personeli su altı arama ve kurtarma eğitimi alacak.

Elazığ itfaiyesi su altı arama ve kurtarma eğitimi alacak

Yerel yönetim hizmetlerini gerçek belediyecilik ilkesi ile hızlı, güvenilir ve kaliteli bir şekilde vatandaşlara ulaştıran Elazığ Belediyesi, su altında da hizmetlerine devam edecek.

Su altında en zor görevleri başarıyla gerçekleştirmeyi hedefleyen Elazığ Belediyesi, göl, gölet ve barajlarda boğulma, suda mahsur kalma, suda kaybolan kişilerin arama kurtarma çalışmalarını uzman dalgıçlarla birlikte gerçekleştirme ve bu olaylarda zaman kaybının önüne geçme, olası afet durumlarında uzman ekiplerce sahada görev icra etmeyi sürdürecek. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi’nin, İtfaiye Müdürlüğü’ne yönelik hazırladığı önemli bir proje Fırat Kalkınma Ajansı tarafından onaylandı. 3 tarafı sularla çevrili olan Elazığ’da balık yetiştiriciliği faaliyetlerinin yoğun olarak yapılması ve olası bir afet ve boğulma olaylarında dalgıç yetiştirmeyi hedefleyen proje kapsamında, 8 kişilik itfaiye personeli su altı arama ve kurtarma eğitimine tabi tutulacak. EKUT- Elazığ Arama Kurtarma Strateji Derneği üyelerinden 4 kişilik ekibinin de eğitim alacağı bu çalışma ile itfaiye personelleri, teorik bilgiler, dalış ekipmanlarını kullanabilme, gece ve gündüz dalışı eğitimleri ile uzmanlaşacak.

Daha sonra, münferit dalış program becerisi ve uzman arama kurtarma eğitimlerini de başarıyla tamamlayacak olan personeller, böylece bir ve iki yıldız eğitimlerini tamamlamış olacak, Türkiye Su Altı Federasyonu tarafından alacakları sertifikalarla birlikte uzman dalgıç olabilmek için ilk adımı atmış olacak.

Öte yandan iki aşamalı eğitimlerin ardından itfaiye personelleri, uzman dalgıçlarla birlikte su altı arama ve kurtarma faaliyetlerine katılabilecek. Aynı zamanda itfaiye personelleri, Elazığ Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri ile de koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürecek. Su altı arama kurtarma eğitimi alacak Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, sürekli olarak hizmet içi eğitimlerle de bilgilerini güncel tutacak ve ilerleyen dönemlerde uzman dalgıç olabilme adına diğer eğitimlerini de tamamlayacak.

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