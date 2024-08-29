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Güncel
AA 29.08.2024 15:14

Bitlis Belediyesi elektrik ihtiyacının büyük bölümünü GES'ten sağlıyor

Bitlis Belediyesi, elektrik ihtiyacının büyük bölümünü 35 bin dönüm alana kurduğu güneş enerjisi santralinden karşılıyor.

Bitlis Belediyesi elektrik ihtiyacının büyük bölümünü GES'ten sağlıyor

Tatlıkaynak köyündeki santral, belediyenin elektrik giderlerinden tasarruf etmesine katkı sunuyor.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 35 bin dönüm alana kurulan GES'te 2,1 megavat enerji üretildiğini söyledi.

Santrali büyütmeyi hedeflediklerini belirten Tanğlay, projeyle belediyenin enerji maliyetlerini önemli ölçüde düşürdüklerini ifade etti.

Projenin ilerleyen zamanlarda belediyeye ek gelir getireceğini dile getiren Tanğlay, "Belediyemizin tükettiği enerjinin yüzde 75'ini karşılıyoruz. 1 megavat daha üretim yapmayı düşünüyoruz. Enerjinin tamamını kendimiz üretip belediyemizin enerji giderini kasada tutacağız. Enerjinin bu kadar kıymetli olduğu bir zamanda belediyenin yaptığı bu proje çok kıymetli hale geldi. Artık enerjiye para ödemeyeceğiz." diye konuştu.

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