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Güncel
AA 29.08.2024 15:00

Çankırı'da devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı

Çankırı'nın Orta ilçesinde şarampole devrilen ve kupa kısmı alev alan akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.

Çankırı'da devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı

Sürücüsünün kimliği öğrenilmeyen benzin ve mazot yüklü tanker, Şabanözü-Orta kara yolunun Orta ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Devrilmenin etkisiyle tankerin kupa kısmı alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevlerin tank kısmına sıçraması ihtimaline karşı kupayı ayırarak köpükle müdahale etti.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, kara yolunu çift yönlü trafiğe kapattı.

Kazada yaralanan sürücü Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçta bulunan 2 kişi ise ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

ETİKETLER
112 Acil Çağrı Merkezi Çankırı İtfaiye Trafik Kazası
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