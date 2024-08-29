Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı ziyaretleri

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kamu yararına çalışan yükümlülerle Pınarbaşı Şehitliği'nde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği'nin Bursa şubeleri ziyaret edildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği yöneticilerinin rehberliğinde yerleşkedeki müze gezildi. Konferans salonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak, tüm şehit ve gazilerimize dua edildi.

Ziyaretlere, Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Erhan Delibaş, Denetimli Serbestlik Şefi Hafize Delibaş, Manevi Rehberlik Bürosu çalışanı Hafız Ömer Akpınar ve kurum personeli ile kamu yararına çalışan yükümlüler katıldı.