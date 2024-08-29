Çok Bulutlu 27.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.08.2024 14:44

Yabancı turistler kruvaziyer turizmiyle Sinop'un tarih ve kültürünü tanıma fırsatı buldu

Kruvaziyer turizmi kapsamında Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'a gelen 6 bini aşkın yabancı turist, kentin tarihi ve kültürünü tanıma fırsatı buldu.

Yabancı turistler kruvaziyer turizmiyle Sinop'un tarih ve kültürünü tanıma fırsatı buldu

ABD'nin Miami kentinde 2009'da yapılan kruvaziyer zirvesinde büyük gezinti gemileri ağına dahil edilen Sinop, kruvaziyerlere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Bu yıl mayıs ve ağustos ayları arasında 6 kruvaziyerin ziyaret ettiği kent, 6 binin üzerinde yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

Turistler, burada geçirdikleri zaman diliminde kentin tarihi ve turistlik alanlarını gezerek, şehri tanıma fırsatı buldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, Karadeniz'in tek doğal liman kenti Sinop için kruvaziyer turizminin çok önemli olduğunu söyledi.

Sinop'un Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet kenti olduğuna vurgu yapan Güzel, "Sinop tarihiyle, kültürüyle gerçekten eşsiz bir kent. Bütün bu kültürel birikimi havzasında yoğurabilen eşsiz bir kent. Tabii bununla birlikte Sinop'un en meşhur şeyi insanı, insanının misafirperverliği, hoşgörüsü. Burada 6 bin misafirimizi çok güzel bir şekilde ağırladık" dedi.

Güzel, kruvaziyer turizminin daha da geliştirilmesi için gayret gösterdiklerini kaydederek, "Bu yıl mayıs ayında başlayan kruvaziyer seferleri ağustos ayı itibarıyla sonlandı. Genel anlamda sıkıntısız ve verimli bir sezon geçirdik. Sinop'u dünya çapında destinasyon haline getirme noktasında yeniliklerle, yatırımlarla önümüzdeki yıllarda, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın önderliğinde önemli çalışmalar ortaya koyacağız. Hem Bakanlığımızın destekleri hem Sayın Valimizin liderliğinde Sinop, Türkiye ve dünya çapında kruvaziyer noktasında önemli destinasyon haline gelecek diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Güzel, turistlerin Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi başta olmak üzere kentteki müzelere ilgisinin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Misafirlerimiz daha çok Tarihi Cezaevi'ni gezmek istiyor. Yeni Keten Müzemiz var, çok fazla ilgi görüyor. Keten Müzesi hem Sinop'un yerel değerlerini ortaya koyan hem de geçmişten bugüne daha modern yapıyı oluşturan bir müze. Sinop doğal güzellikleri, kaleleri, tarihi birikimiyle zaten başlı başına açık hava müzesi şeklinde. Dolasıyla misafirlerimiz daha çok sahil destinasyonunda, deniz kenarlarında geziyor, alışveriş yapma fırsatı buluyor. Bizim de yönlendirmelerimiz, müzelerimiz şeklinde oluyor. Gelen kruvaziyer sayısını artırmak amacıyla yurt dışı tanıtım faaliyetlerine ağırlık vereceğiz."

ETİKETLER
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinop Turist Turizm
Sıradaki Haber
Çorum'da maymunun saldırdığı genç kız yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:35
Rusya: Ukrayna ile müzakere konusu, Kursk'taki saldırıdan sonra geçerliliğini yitirdi
15:31
Okul alışverişinde "güvensiz" ürün sayısı azalıyor
15:35
Yeşilçam'ın sevilen yüzü Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı
15:26
Batı Şeria'da "geniş çaplı" saldırı başlatan İsrail, dünden beri 45 Filistinliyi gözaltına aldı
15:12
Metrobüs kazasına ilişkin ön rapor hazırlandı
15:04
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Reel sektörümüzün taleplerine hassasiyetle yaklaşıyoruz
Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 42 ölçüldü
Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 42 ölçüldü
FOTO FOKUS
Metrobüs kazasına ilişkin yeni görüntü
Metrobüs kazasına ilişkin yeni görüntü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ