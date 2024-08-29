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Güncel
İHA 29.08.2024 13:29

Aksaray'da hasat edilen ay çekirdekleri kuruması için araziye serildi

Türkiye'de ay çekirdeği üretiminde 3. sırada yer alan Aksaray'da bu yılki hasat başladı. Geçen yıl 117 bin dekarda 37 bin ton ay çekirdeği üretilen şehirde bu yıl rekoltenin artması bekleniyor.

Aksaray'da hasat edilen ay çekirdekleri kuruması için araziye serildi

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da çerezlik ay çekirdeği hasadı başladı.

Binbir emekle tarlada alın teri akıtan üreticiler emeklerinin karşılığını alırken, hasat edilen ay çekirdekleri patoz ile temizlenerek kurutulmaya bırakılıyor. Kurutmanın ardından paketlenerek satışa hazır hale getirilecek çerezlik ay çekirdeği Aksaray'dan Türkiye'nin dört bir yanına satış için gönderilecek.

Çerezlik ay çekirdeği üreticisi Ahmet Bektaş, çekirdeklerin kurutma aşamasına geldiğini belirterek, üretimden tüketime kadar olan aşamayı anlattı. Bektaş, “Bu yıl çerezlik çekirdeğimizi yetiştirdik, az bir aşaması kaldı. Şu anda kurutma aşamasındayız. Bugün kurudu sayılır artık. Biçerdövere atarak içindeki pisliği de temizleyeceğiz. Sonra da götürüp satacağız. Kurutma işini biçerdöver tarlada işledikten sonra el ile kesip biçerdövere atanlar var veya direkt biçerdöver ile işleyenler var. Biz çerezlik tabla ile işledik. Römorklara doldurduk. Onlarla getirip bu çadırların üzerine serdik. İçinde gezerek küreklerle kurutma işlemini tamamlıyoruz. Bundan sonra da tüccarlara satacağız” dedi.

Aksaray'da hasat edilen ay çekirdekleri kuruması için araziye serildi



Üretici Musa Koç ise, “Ay çekirdeğimizin önce ekimini yaptık. Tarlaları hazırladık. Sonra ekim yapıp ardından çapalaması ve yabancı ot temizliği yapıldı. Arkasından sulamaları yapıldı ve yetişti. Şu anda da hasadı yapıldı. Biz belli bir yere toplayıp hepsini tekrardan eletip, savurup satışa hazır hale getiriyoruz” diye konuştu.

Bir diğer üretici Bahtiyar Şahin ise, “Tarlada 6-7 gün duruyor. Sonra patoz makinesine veriyoruz. Getirip burada seriyoruz. Birkaç gün içinde de biçerdövere veriyoruz. Sonrasında da buraya yığıp kurutuyoruz” ifadelerini kullandı.

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