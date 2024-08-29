DEM'li Milletvekili Oduncu, teröristin taziyesine katıldı

Daha önce de Tunceli'de terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlar sırasında ölü ele geçirilen, terör örgütünün sözde komutanlarından `Eddesa Cejna` kod adlı Ece Yılmaz isimli teröristin cenazesini taşırken görüntülenen DEM Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, şimdi de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından `Pelin Batman` kod adlı terörist Gülistan Tekik için Batman'da kurulan taziye çadırını ziyaret etti.



Oduncu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.