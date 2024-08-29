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Güncel
İHA 29.08.2024 12:33

DEM'li Milletvekili Oduncu, teröristin taziyesine katıldı

DEM Partili Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, MİT tarafından başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirilen terörist için kurulan taziye çadırını ziyaret etti.

DEM'li Milletvekili Oduncu, teröristin taziyesine katıldı

Daha önce de Tunceli'de terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlar sırasında ölü ele geçirilen, terör örgütünün sözde komutanlarından `Eddesa Cejna` kod adlı Ece Yılmaz isimli teröristin cenazesini taşırken görüntülenen DEM Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, şimdi de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından `Pelin Batman` kod adlı terörist Gülistan Tekik için Batman'da kurulan taziye çadırını ziyaret etti.

Oduncu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.

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Batman Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG
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