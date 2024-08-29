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Güncel
AA 29.08.2024 11:58

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu açıldı

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı.

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu açıldı

İlçedeki bir otelde gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı ve Moldova Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu, Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu'nun iki ülke arasındaki köklü dostluğun pekişmesine hizmet sunacağına inandığını belirtti.

Moldova ve Türkiye arasında başta turizm olmak üzere çeşitli faaliyetlerin artmasını dileyen Karaalioğlu, "Tarihe dayanan ilişkiler, sadece diplomatik bağlarla sınırlı kalmayıp, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda da karşılıklı iş birliğine evrilmiştir. Bu dostluk bağları, Nevşehir'de açılan fahri konsolosluk ile yeni bir boyuta taşınıyor. İlişkilerin bu büyülü coğrafyada daha da derinleşeceğine inanıyorum" dedi.

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor ise gözde turizm merkezi Kapadokya'da fahri konsolosluklarının olmasının kendileri açısından değerli olduğunu ifade ederek, "Biz isteriz ki bizim vatandaşlarımız, Kapadokya'yı görsünler. Dünyada böyle güzellik yok. Moldova'nın nüfusu 2 milyon 600 bin. Ülkemizden her yıl Türkiye'ye yaklaşık 300 bin turist geliyor. Fahri konsolosluk açıldıktan sonra vatandaşlarımız sık sık buraya gelsinler. Moldova ve Türkiye, stratejik ortak ve kardeş ülkedir" diye konuştu.

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz da Türkiye ve Moldova'nın saygı ve iş birliği çerçevesinde sağlam bir ilişkiye sahip olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin hızla artmaya devam ettiğini kaydeden Şaşmaz, çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmek amacıyla çalışmalar yürüteceğini söyledi.

Program, Moldova yöresel dans ekibinin gösterisi ile devam etti.

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