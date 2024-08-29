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Güncel
İHA 29.08.2024 11:07

Yalova’da denizde kaybolan 2 kişinin arama çalışmaları devam ediyor

Armutlu ilçesinde 25 Ağustos'ta kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler bu sabah gelen ihbar üzerine Bozburun mevkiinde arama gerçekleştirdi.

Yalova’da denizde kaybolan 2 kişinin arama çalışmaları devam ediyor

Geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde Armutlu Meslek Yüksek Okulu süs balıkları üretim birimi önlerinden gezmek için kanoyla denize açılan tersane işçileri Hüseyin Piner ve Yücel Coşkun cep telefonlarıyla 17.30 sularında 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım talebinde bulunmuşlardı.

Bölgeye kısa sürede giden Sahil Güvenlik unsurları 2 arkadaşa ulaşamamıştı. Bölgede hava, kara ve denizden süren arama kurtarma çalışmaları Yalova açıklarının yanı sıra Bursa’nın Mudanya ilçesi açıklarında devam ediyor.

Bozburun mevkiinde arama yapıldı

Öte yandan deniz yüzeyinde bir cesedin vurduğu ihbarı üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibi bu sabah saatlerinde Bozburun mevkii İhlas Tatil Köyü önünde aramalar gerçekleştirdi. Bölgeyi karadan ve denizde arayan ekipler herhangi bir bulguya rastlamadı. 

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112 Acil Çağrı Merkezi Yalova
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