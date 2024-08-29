Acıpayam Kapız Deresinde taşkınların önüne geçildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Denizli ili ve ilçelerinde son dönemlerde yapılan taşkın kontrol tesisleriyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlıyor.



Denizli’nin taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 99 adet taşkın kontrol tesisi ile Denizli şehir merkezi, 102 adet yerleşim yeri ve 110 bin 310 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlandı. Acıpayam Kapız Deresi taşkın kontrol tesisi hizmete alındı İklim değişikliği sonucunda yağış rejiminde yaşanan düzensizlikler nedeniyle can ve mal kayıplarının yaşanmaması için Denizli’nin Acıpayam ilçe merkezinde bulunan Kapız Deresi taşkın kontrol tesisi inşaatında çalışmalar tamamlandı. Kapız Deresi taşkın kontrol tesisi hizmete alınmasıyla birlikte Acıpayam ilçe merkezinde yaşanabilecek sel ve su baskınlarının önüne geçildi.



Taşkın kontrol tesisi ile Kapız Deresi üzerine 635 metre uzunluğunda kargir duvarlı kanal, 828 metre uzunluğunda ızgaralı betonarme kanal, 338 metre uzunluğunda kapalı geçişli kanal, 945 metre uzunluğunda U kesitli kanal olmak üzere toplamda 3 bin 236 metre ıslah çalışması ile bin 270 metre korkuluk imalatı yapıldı. 55 milyon TL yatırım bedeli olan Kapız Deresi taşkın kontrol tesisi ile Acıpayam ilçe merkezinin taşkın kontrolünün sağlandığı bildirildi.