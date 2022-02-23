Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de kaçak avlanan 2 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de yasa dışı yollarla yaban ördeği avlayan 2 kişiye para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı av yapılacağı ihbarı üzerine Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ile işbirliği yaparak harekete geçti.
Akçatepe Mahallesi mevkisinde yaban ördeği avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Ekipler, "canlı mühre" olarak kullanılan 4 ördek ile avda vurulan 3 yaban ördeğine el koydu.
Yasa dışı avlanan kişilere, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.
Etiketler: Kayseri Kaçakçılık Kaçak Avcılık
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