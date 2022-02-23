Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de zabıta ekipleri fırınlarda denetim yaptı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri fırınlarda denetim yaptı.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ilçedeki fırınlarda halk sağlığını korumak amacıyla denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde çalışanların temizlik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol edildi, eksiği görülen iş yerlerine uyarıda bulunuldu.
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