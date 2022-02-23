Rize'nin Büyükköy beldesinde geçtiğimiz yıl 14 Temmuz gecesi meydana gelen selde evleri zarar gören vatandaşlar için planlanan afet konutlarının yapımı devam ediyor.

Beldede AFAD tarafından 24, TOKİ tarafından ise 60 konut yapılması planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla başlanan çalışmalarda yapılan konutların büyük ölçüde kaba inşaatı tamamlandı.

4 kat ve 1 dükkan katı olmak üzere yapımı planlanan konutların son kat betonları döküldü.

Yıl sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor

Giriş katlarına 6 iş yeri yapılacak olan binaların inşaat süreci yıl sonuna kadar tamamlanıp, daireler afetzedelere teslim edilecek.

Konutların yapımı için yıkılan belediye binası ise bakanlıktan onay çıktıktan sonra merkezde yapılacak.