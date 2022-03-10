Kayseri'de jandarma envanterine giren 5 adet "Medar MTS" yeni nesil radar cihazının kurulumu yapıldı.

Cihazlarla hızdan kaynaklanan kazaların azaltılması hedefleniyor.

Çoklu takip özelliğine sahip cihazlar, 4 aracın yan yana hız tespitini yapabiliyor, girilen limitin üstünde seyreden bütün araçların hızını kaydedebiliyor.

Olumsuz hava şartlarından etkilenmiyor

Cihaz, sıcak, soğuk, karlı, sisli, yağmurlu havalarda ve karanlıkta, araç üstünde ve seyyar kullanılabiliyor.

Akülü saha destek çantası ile seyyar da kullanılabilen cihaz, akü bağlantısı ile gündüz 8, gece 4.5 saat çalışabiliyor.

Öte yandan her aracın 10 saniyelik video kaydını yapabilen cihaz, radara giren araca ait 6 fotoğraf kaydediyor.