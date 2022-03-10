Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 15:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de jandarmaya yeni nesil radar cihazı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı envanterine giren yeni nesil 5 radar cihazı trafik timleri tarafından kullanılmaya başlandı. Çoklu takip özelliğine sahip bu cihazlarla kazaların azaltılması hedefleniyor.
Kayseri'de jandarma envanterine giren 5 adet "Medar MTS" yeni nesil radar cihazının kurulumu yapıldı.
Cihazlarla hızdan kaynaklanan kazaların azaltılması hedefleniyor.
Çoklu takip özelliğine sahip cihazlar, 4 aracın yan yana hız tespitini yapabiliyor, girilen limitin üstünde seyreden bütün araçların hızını kaydedebiliyor.
Olumsuz hava şartlarından etkilenmiyor
Cihaz, sıcak, soğuk, karlı, sisli, yağmurlu havalarda ve karanlıkta, araç üstünde ve seyyar kullanılabiliyor.
Akülü saha destek çantası ile seyyar da kullanılabilen cihaz, akü bağlantısı ile gündüz 8, gece 4.5 saat çalışabiliyor.
Öte yandan her aracın 10 saniyelik video kaydını yapabilen cihaz, radara giren araca ait 6 fotoğraf kaydediyor.
Etiketler: Denetim Kayseri Trafik Trafik Kazası Ulaşım
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