Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boyabat'ta trafik denetimi yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Boyabat ilçesinde trafik denetimleri gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, Belediye ve Şoförler Odası yetkililerinin de katıldığı denetimlerde özellikle servis araçlarının sürücülerine yönelik uygulamalar yapıldı.
Denetimlerde, trafik güvenliğini üst seviyeye taşımak amacıyla, sürücülere uymaları gereken kurallar hakkında bilgiler verildi.
İlçe genelinde denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.
Etiketler: Sinop Trafik Denetim Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
Son Haberler
- 16:13
- 16:14
- 16:09
- 15:59
- 16:06
Sıradaki Haber
Kayseri’de yeni nesil radar cihazları kullanılmaya başlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz