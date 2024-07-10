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Güncel
AA 10.07.2024 09:58

Kayseri'de hayırseverler tarafından 3 aile sağlık merkezi yapılacak

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Develi ilçesi İzmirli Mahallesi'nde hayırsever Turan Aksu, Yeni Mahalle'de Maviler Yapı, Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle'de hayırsever Kemal Yiğit tarafından yaptırılacak aile sağlığı merkezlerinin protokolü, Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla imzalandı.

Kayseri'de hayırseverler tarafından 3 aile sağlık merkezi yapılacak

Valilik Toplantı Salonu'ndaki imza törenine Vali Çiçek, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül ve hayırseverler katıldı.

"Biz inançlı insanlarız"

İmza töreninde konuşan Çiçek, Develi ve Kocasinan ilçelerinde sağlık yatırımlarına destek veren hayırseverlere teşekkür ederek, "Develi ilçemize 2, Kocasinan ilçemize bir aile sağlığı merkezi hayırseverlerimiz tarafından yaptırılıyor. Hayırseverlerimize minnetlerimi ifade ediyorum. Biz inançlı insanlarız, bu hayırlar hem bu dünyada hem de öbür dünyada karşımıza çıkacak. Develi, Kocasinan ilçelerine ve Kayseri'ye hayırlı olsun" sözlerini kullandı.

Konuşmanın ardından aile sağlığı merkezlerinin protokolü Vali Çiçek, Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Develi Belediye Başkanı Şengül ve hayırseverler tarafından imzalandı.

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