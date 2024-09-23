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Güncel
AA 23.09.2024 15:16

Kayseri'de havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de seyir halindeki araçtan havaya ateş açan iki şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde, seyir halindeki bir araçtan havaya ateş açılmasıyla ilgili inceleme başlattı.

Çalışmalarda, 88 saatlik kamera görüntülerini de inceleyen ekipler, "havaya ateş ederek genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" olayının şüphelilerinin O.B. ve F.T. olduğunu tespit etti.

İkametlerine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Operasyonda, şüphelilerin havaya ateş açtıkları tabanca da ele geçirildi.

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