Kayseri'de evlerden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 4 kadın yakalandı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de evlerden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 4 kadın şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı mahallelerde ikametlerden ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlık olaylarının meydana geldiği ikamet çevrelerinde çalışma yapan ekipler, M.A, A.M, G.M. ve S.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan bazıları eşarp veya kucağındaki çocukla yüzlerini gizlemeye çalıştı.
Etiketler: kayseriSon Güncelleme: 5 Şubat 2020 Çarşamba 12:40
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